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14:21 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье пенсионерка попала под поезд

Несчастный случай произошел в выходные, когда пожилая женщина переходила пути перед близко идущим поездом. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Утром 29 апреля на 1442 км перегона «Бахаревка — Пермь-2» 70-летняя женщина переходила пути перед приближающимся поездом «Кишерть — Пермь-2». Машинист предпринял экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Пострадавшая скончалась, пишет Уральское следственное управление на транспорте.

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