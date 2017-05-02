В Прикамье пенсионерка попала под поезд
Несчастный случай произошел в выходные, когда пожилая женщина переходила пути перед близко идущим поездом. От полученных травм пенсионерка скончалась.
Несчастный случай произошел в выходные, когда пожилая женщина переходила пути перед близко идущим поездом. От полученных травм пенсионерка скончалась.
Утром 29 апреля на 1442 км перегона «Бахаревка — Пермь-2» 70-летняя женщина переходила пути перед приближающимся поездом «Кишерть — Пермь-2». Машинист предпринял экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. Пострадавшая скончалась, пишет Уральское следственное управление на транспорте.