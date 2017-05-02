Под Воронежем мужчина пойдет под суд за гибель супруги

Силовики завершили расследование уголовного дела 44-летнего жителя села Ендовище, обвиняемого в причинении смерти супруги по неосторожности. Мужчина ударил жену, от чего та упала на лед и от полученной травмы умерла, сообщила пресс-служба управления СКР по региону во вторник, 2 мая.

По версии следствия, в конце ноября 2016 года 44-летний мужчина вместе с 40-летней супругой выпивали на улице Транспортная в Семилуках. В ссоре сельчанин ударил супругу, после чего та упала на лед, ударившись головой. Мужчина попытался поднять жену, однако не удержал, и женщина вновь оказалась на льду. Спустя некоторое время женщина скончалась из-за внутричерепной тупой травмы головы.

Силовики возбудили и расследовали уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, второй — до 5 лет.