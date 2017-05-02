Три гаража сгорели в Нижнем Новгороде 1 мая
Три гаража сгорели в Нижнем Новгороде 1 мая 2017 года. Об этом сообщает
Три гаража сгорели в Нижнем Новгороде 1 мая 2017 года. Об этом сообщает
Один пожар произошёл на улице Ивлиева в Советском районе города. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:30 1 мая. Согласно информации, в результате пожара обгорел гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2107 на общей площади 18 кв.м. Предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Предположительно по этой же причине произошёл пожар в гараже на ул.