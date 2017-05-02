Похищенные 9 млн тенге вернули владельцу в Павлодаре
Кражу крупной суммы денег раскрыли в Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД Павлодарской области.
Кражу крупной суммы денег раскрыли в Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД Павлодарской области.
Житель Павлодара заявил о пропаже крупной суммы денег, которую он получил в обменном пункте, затем оставил в портфеле на заднем сидении своей машины, отлучившись в аптеку. По возвращении, пострадавший обнаружил, что стекло пассажирской двери разбито, а портфель с девятью миллионами тенге пропал.
В ходе расследования, выяснилось, что один из прохожих видел бежавшего парня с портфелем в руках и подробно описал неизвестного.
«Изучая запись с камер наружного видеонаблюдения, полицейские обратили внимание на молодого человека, который вслед за потерпевшим зашел в обменный пункт, а затем вышел и шел за ним. Он, был схож по приметам с неизвестным парнем с портфелем. Оперативникам не составило труда установить его личность», ― говорится в сообщении.
Ориентировка с приметами и фото, предполагаемого преступника, незамедлительно была разослана во все подразделения полиции.
Сообщается, что спустя некоторое время сотрудниками
Впоследствии по месту жительства одного из задержанных изъято около шести миллионов тенге. При дальнейших следственных мероприятиях был установлен и задержан третий подозреваемый, у которого изъято около двух миллионов тенге.
Расследование по факту кражи продолжается.