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14:29 (мск), источник: Newtimes.kz

Похищенные 9 млн тенге вернули владельцу в Павлодаре

Кражу крупной суммы денег раскрыли в Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД Павлодарской области.

Источник: Newtimes.kz

Житель Павлодара заявил о пропаже крупной суммы денег, которую он получил в обменном пункте, затем оставил в портфеле на заднем сидении своей машины, отлучившись в аптеку. По возвращении, пострадавший обнаружил, что стекло пассажирской двери разбито, а портфель с девятью миллионами тенге пропал.

В ходе расследования, выяснилось, что один из прохожих видел бежавшего парня с портфелем в руках и подробно описал неизвестного.

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«Изучая запись с камер наружного видеонаблюдения, полицейские обратили внимание на молодого человека, который вслед за потерпевшим зашел в обменный пункт, а затем вышел и шел за ним. Он, был схож по приметам с неизвестным парнем с портфелем. Оперативникам не составило труда установить его личность», ― говорится в сообщении.

Ориентировка с приметами и фото, предполагаемого преступника, незамедлительно была разослана во все подразделения полиции.

Сообщается, что спустя некоторое время сотрудниками дорожно-патрульной полиции был задержан автомобиль марки «Ниссан Кашкай». При досмотре у пассажиров была изъята ранее указанная сумма.

Впоследствии по месту жительства одного из задержанных изъято около шести миллионов тенге. При дальнейших следственных мероприятиях был установлен и задержан третий подозреваемый, у которого изъято около двух миллионов тенге.

Расследование по факту кражи продолжается.

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