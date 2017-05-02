Опасный рецидивист ранил в Мозыре двух ОМОНовцев

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома и 8-го управления ГУБОПиК МВД задержали в Мозыре опасного рецидивиста, сообщили в УВД Гомельской области.

«За плечами у 30-летнего преступника уже имелись судимости за особо тяжкие преступления, разбои и грабежи. В местной криминальной среде его знали как беспринципного и дерзкого человека», — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Гомельской обрасти Виталий Пристромов.

По его словам, было принято решение производить задержание рано утром в малолюдном месте — частном секторе города.

Собеседник Sputnik рассказал, что при задержании злоумышленник нанес ранения самодельным ножом сотрудникам ОМОНа. В результате профессиональных действия бойцов спецназа он было обезоружен и на него были надеты наручники.

По его словам, благодаря оперативности сотрудников милиции и усилиям врачей, в настоящий момент здоровью милиционеров ничего не угрожает.