Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14:24 (мск), источник: Sputnik.by

Опасный рецидивист ранил в Мозыре двух ОМОНовцев

Злоумышленник нанес ранения милиционерам самодельным ножом во время задержания.

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома и 8-го управления ГУБОПиК МВД задержали в Мозыре опасного рецидивиста, сообщили в УВД Гомельской области.

Мужчина разыскивался правоохранительными органами по подозрению в совершении ряда преступлений.

Читайте также
Серийных аптечных воров задержали в Минске

«За плечами у 30-летнего преступника уже имелись судимости за особо тяжкие преступления, разбои и грабежи. В местной криминальной среде его знали как беспринципного и дерзкого человека», — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Гомельской обрасти Виталий Пристромов.

По его словам, было принято решение производить задержание рано утром в малолюдном месте — частном секторе города.

Собеседник Sputnik рассказал, что при задержании злоумышленник нанес ранения самодельным ножом сотрудникам ОМОНа. В результате профессиональных действия бойцов спецназа он было обезоружен и на него были надеты наручники.

По его словам, благодаря оперативности сотрудников милиции и усилиям врачей, в настоящий момент здоровью милиционеров ничего не угрожает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Забытая трагедия Крыжовки: десятки жертв, около сотни раненых и… тишина
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В США выпустили грин-карты нового образца
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь