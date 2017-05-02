Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
МВД обязало экзаменаторов ГИБДД предотвращать возможные конфликты
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
11Протест одного
11Подготовка техники к Параду Победы
14:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительница Увельского района незаконно получила 700 тысяч соцвыплаты

Чтобы попасть в федеральную программу, женщина предоставила ложные документы.

Жительница Увельского района незаконно получила социальную выплату в размере 698 тысяч 200 рублей под видом улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, женщина обратилась в администрацию с просьбой улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы «Социальное развитие села до 2013». В 2012 году на основании поддельных документов сельчанку включили в список участников и выплатили деньги.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле», — рассказали в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Березовый сок бесценен: в чем польза и как собирать
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Минобрнауки предложило упростить присвоение ученых степеней
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Расширение семейства Lada Vesta: свежие новости У седана скоро должна появиться очень дорогая версия, а универсалы (обычный и кросс) готовятся встать на конвейер
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
14 новых лайфхаков для вашей кухни
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь