Жительница Увельского района незаконно получила 700 тысяч соцвыплаты

Жительница Увельского района незаконно получила социальную выплату в размере 698 тысяч 200 рублей под видом улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, женщина обратилась в администрацию с просьбой улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы «Социальное развитие села до 2013». В 2012 году на основании поддельных документов сельчанку включили в список участников и выплатили деньги.