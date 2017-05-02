Жительница Увельского района незаконно получила 700 тысяч соцвыплаты
Чтобы попасть в федеральную программу, женщина предоставила ложные документы.
Чтобы попасть в федеральную программу, женщина предоставила ложные документы.
Жительница Увельского района незаконно получила социальную выплату в размере 698 тысяч 200 рублей под видом улучшения жилищных условий, сообщили в
Установлено, женщина обратилась в администрацию с просьбой улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы «Социальное развитие села до 2013». В 2012 году на основании поддельных документов сельчанку включили в список участников и выплатили деньги.
«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле», — рассказали в