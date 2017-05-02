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16:41 (мск), источник: Вести Иркутск

200 человек с укусами клещей за один день обратились к врачам в Иркутске

Сезон активности клещей только начинается.

— Любой клещ, будь то лесостепной или таёжный клещ — они все представляют собой опасность.

В противоклещевом центре очередь к специалистам исчисляется не десятками — сотнями человек. И каждый — с «маринованным» клещом. Во главе списка территорий, где чаще всего цепляют паразитов, — Байкальский тракт и Мельничная Падь.

— В субботу мы с ребёнком убирали листву, и он сумел найти где-то это чудовище. Обнаружили вечером на голове. Ребёнок чувствует себя хорошо, — говорит жительница Иркутска Наталья Бурдонова.

В пробирке кровососа ждут путешествия по лаборатории. На исследование только одного паразита в сумме уходит от двух до четырёх часов. Энцефалит и боррелиоз передают и таёжные, и степные клещи. А выявить среди тысяч брюшек переносчика вируса могут только врачи.

Для клещевого энцефалита достаточно всего минуты. Так быстро клещ передаёт вирус. На заражение человеку намекнут только лихорадка и высокая температура. А вот боррелиоз невозможно не заметить. На месте укуса клеща появится огромное — размером с ладонь — кольцо. А в компании с ним зуд, краснота и припухлость.

Сегодня утром за два часа работы в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций обратились 50 человек. Аврал был днём ранее — рассказали специалисты. 1 мая сдать мелких хищников поспешили 212 укушенных. И в одном случае есть подозрение на энцефалит. Суровой реальностью стало и то, что клещи перебираются ближе к городам.

— Когда у нас есть мусор вдоль зон садоводств — на этих кучах крысы, собаки, грызуны. А вот грызуны являются для клещей объектом их внимания, — говорит руководитель Центра диагностики и профилактики клещевых инфекций Ирина Петрова.

По данным Роспотребнадзора, укусы паразитов зарегистрированы в Иркутском районе, Ольхонском, Ангарском, Усольском, Черемховском, Зиминском и Братском. Четырёх человек госпитализировали с подозрением на энцефалит, троих — на боррелиоз. И в этой статистике ещё не отображены последние длинные выходные. А сезон активности клещей только начинается.

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