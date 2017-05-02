В Татарстане полиция задержала нетрезвого телефонного террориста

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Днем в минувшее воскресенье неизвестный мужчина позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112 30 и заявил, что в микрорайоне одного из городов Красноярского края произойдет теракт, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В скором времени полицейские установили личность «телефонного террориста». Им оказался 51-летний житель поселка имени Вахитова Алькеевского района Татарстана. Сотрудники правоохранительных органов задержали террориста.

В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и внятно назвать причины своего противозаконного поступка не смог. Когда же он пришел в себя, то рассказал полицейским, что сообщил ложные сведения из желания отомстить. По словам задержанного, ранее он был несправедливо уволен из вооруженных сил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В 2014 году подозреваемый за совершение аналогичного преступления был приговорен к двум годам ограничения свободы. Помимо этого, мужчина судим за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти.