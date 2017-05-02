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16:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Младенец в Братском районе Иркутской области умер от алкогольного отравления

Мать девочки привлекут к уголовной ответственности.

СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы поселка Кузнецовка Братского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Новорожденная дочь девушки умерла от отравления алкоголем. Злоумышленнице может грозить до 2 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователями получены результаты гистологической экспертизы, согласно которой установлено, что смерть новорожденного ребенка наступила в результате отравления алкоголем.

«Установлено, что подозреваемая накануне смерти дочери употребила в большом количестве алкогольные напитки, после чего покормила грудью ребенка», — отметили в ведомстве.

Известно, что семья на учетах не состояла. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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