Уфимка о ЧП на рейсе Москва-Бангкок: Меня собирали по косточкам

Девять часов полета из Москвы в Бангкок 1 мая уже подходили к концу. Экипаж за 40 минут до посадки объявил о готовности к снижению и попросил пассажиров заканчивать свои дела. Как вдруг….

— Это ощущение, когда летишь от пола до потолка и не контролируешь ситуацию, а рядом летают люди, вещи и сиденья. Рядом лежали люди с открытыми переломами. Вся хвостовая часть самолета в крови. Это не описать словами, — рассказывает одна из пассажирок «Боинга-777», который попал в так называемую «турбулентность ясного неба».

40-летняя уфимка Гульназ Халфина вместе с супругом летела этим рейсом отдохнуть на тайском побережье.

— Муж пошел в туалет, переодеть штаны перед посадкой, а я сидела в кресле — заполняла миграционные карты. Не пристегнулась. И просто на ровном месте, без объявления, без тряски, самолет на огромной скорости начал падать вниз, — вспоминает эти страшные минуты Гульназ. — Меня подбросило вверх, я ударилась головой и самолет резко пошел вверх. И, видимо, без сознания я упала в проход у мест «спэйс плюс» (кресла около аварийных выходов, — Ред.).

Дальше все как в фильме ужасов. Гульназ очнулась с сильной болью в кистях и в носу. На ее руки кто-то уже наложил самодельные шины. Как «Боинг» сел, она не помнит.

— С трапа нас забрала скорая помощь и привезла в больницу. Сделали снимки, анализы и вечером взяли на операцию. У меня все болит, отхожу от наркоза, — рассказывает наша землячка. — Поставили штифты, так как сломаны обе кисти. Нос тоже весь раздробило, меня буквально по косточкам собирали. Передвигаться сама я не в состоянии, даже в туалет супруг водит.

Тайскую медицину пассажирка из Уфы хвалит, говорит, врачи чуть ли не пылинки сдувают. Через неделю обещали выписать и отправить в Россию. Восстанавливать движение в кистях Гульназ придется не меньше трех месяцев.