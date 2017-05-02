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15:50 (мск), источник: Volga News

В Сызрани нашли незаконную нефтеперегонную установку, загрязнявшую почву

Расследование уголовного дела взято прокуратурой Сызрани на особый контроль.

В пос. Новокашпирский в ходе проведенной прокурорской проверки в апреле была обнаружена незаконная установка для переработки нефти и продуктов ее переработки, сообщает syzran-small.ru.

При этом установлено, что из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты сбрасывались в слои почвы. Материалы прокурорской проверки были направлены в сызранский Следственный комитет. 28 апреля было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Расследование уголовного дела взято прокуратурой Сызрани на особый контроль.

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