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15:46 (мск), источник: Volga News

Самарец, желавший купить алкоголь в запрещенное время, получил ножевое ранение

В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с конфликтом в магазине на 6-й просеке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 26-летний мужчина выпивал со знакомым. Когда спиртное закончилось, они решили сходить за добавкой в магазин на 6-й просеке. В торговой точке посетители требовали продать им алкоголь, но 39-летний продавец отказал, сославшись на позднее время, в которое продажа спиртного уже запрещена. Посетители остались недовольны. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где началась драка между продавцом и двумя покупателями. Во время потасовки работник торговой точки забежал в магазин, взял нож, вернулся и ударил им одного из оппонентов.

Пострадавшего доставили в больницу.

Задержанный, ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью признал вину. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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