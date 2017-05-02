Троих мошенниц осудили в Ангарске за кражу 16 млн рублей у 264-х местных жителей

Вынесен приговор трем мошенницам, обманувшим 264 человека на сумму более 16 млн рублей в Ангарске. По приговору суда организатору преступной схемы назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, ее соучастницам по 4 года колонии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Больше года длились судебные заседания по уголовному делу в отношении трех аферисток. Исследованы более 70-ти томов уголовного дела, допрошены более 200 потерпевших и свидетелей.

«Эта история началась зимой 2014 года. Арендовав офис в деловом центре “Ангарск сити” и подделав печати ООО “Сибфинцентр”, главный организатор преступной группировки предлагала гражданам заключить договор ипотеки, независимо от их возраста и наличия источников дохода. Для привлечения клиентов, она размещала рекламу в средствах массовой информации о том, что ООО “Сибфинцентр” выдает гражданам, в том числе имеющим плохую кредитную историю, ипотечные займы под 7,5% годовых, то есть предлагала наиболее выгодные условия, чем банки», — отметили в пресс-службе.

Когда желающих становилось все больше и больше, женщина предложила двум своим соучастницам преступления работать вместе за денежное вознаграждение. Злоумышленницы оформляли именно договора ипотеки вне зависимости от реальных целей получения кредита, договорам и квитанциям присваивали вымышленные номера. Единственное условие, которое предъявлялось клиентам — это оплатить 1 тысячу рублей за проверку кредитной истории и 3% от суммы кредита за посреднические услуги. Размер последнего составлял от 30 до 300 тысяч рублей. Но даже это обстоятельство не останавливало людей из Ангарска, Иркутска, Братска, Тулуна так просто получить необходимую сумму.

Денежные средства обещали выдать не позднее, чем через 120−150 дней. По прошествии установленного времени деньги, конечно же, никто не выдавал. Обманутым говорили, что выплаты временно приостановлены, поскольку у банка, с которым сотрудничает ООО «Сибфинцентр», отозвали лицензию, нужно немного подождать.

Когда офисы в Иркутске и Ангарске стали закрываться, терпение жителей лопнуло. Они стали обращаться в полицию.

В судебном заседании подсудимые согласились с предъявленным обвинением, признали свою вину. После приговора преступницы были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски. Осужденным предстоит возместить материальный ущерб потерпевшим.

Приговор в законную силу не вступил.