Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Избитого Кличко высмеяли после нокдауна
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Реал» примет «Атлетико» в первом матче полуфинала ЛЧ
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
22По миру прошел Первомай
15:31 (мск), источник: Интерфакс

На и.о. главы севастопольского «Росморпорта» завели дело за покупку китайских гидрокостюмов

2 мая. Interfax-Russia.ru- Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт» за покупку по завышенной цене более 200 гидрокостюмов производства Китая для парусного учебного судна «Херсонес».

«Между ФГУП “Росморпорт” и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки 213 спасательных гидротермокостюмов российского производства на сумму 4,48 млн рублей. В октябре 2016 года и.о. директора филиала “Росморпорта” подписал дополнительное соглашение об изменении предмета поставки на гидротермокостюмы китайского производства, в то время как их фактическая рыночная стоимость составила чуть более 3 млн рублей», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Севастополю во вторник.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фамилию руководителя предприятия в СКР не уточнили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Башкирии могут оформить шенгенскую визу через МФЦ
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
У Китая появились претензии к российскому мёду
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Расширение семейства Lada Vesta: свежие новости У седана скоро должна появиться очень дорогая версия, а универсалы (обычный и кросс) готовятся встать на конвейер
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь