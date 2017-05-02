На и.о. главы севастопольского «Росморпорта» завели дело за покупку китайских гидрокостюмов

«Между ФГУП “Росморпорт” и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки 213 спасательных гидротермокостюмов российского производства на сумму 4,48 млн рублей. В октябре 2016 года и.о. директора филиала “Росморпорта” подписал дополнительное соглашение об изменении предмета поставки на гидротермокостюмы китайского производства, в то время как их фактическая рыночная стоимость составила чуть более 3 млн рублей», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Севастополю во вторник.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фамилию руководителя предприятия в СКР не уточнили.