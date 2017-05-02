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15:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентки в Светлом

Женщина скончалась во время операции.

Источник: Калининград.Ru

Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по факту смерти 70-летней женщины в Светлом. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка скончалась во время операции в результате повреждения аорты. Уголовное дело завели по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сообщение о смерти пациентки медучреждения появилось 27 марта. По информации СМИ, 22 марта в больнице Светлого женщине проводили плановую операцию. Во время врачебных манипуляций пенсионерке повредили аорту.

Светлогорский межрайонный отдел регионального СУ СК проводил доследственную проверку, по результатам которой в действиях медперсонала обнаружили признаки преступления. Сейчас решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении за пределами региона, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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