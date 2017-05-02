Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентки в Светлом

Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по факту смерти 70-летней женщины в Светлом. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка скончалась во время операции в результате повреждения аорты. Уголовное дело завели по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сообщение о смерти пациентки медучреждения появилось 27 марта. По информации СМИ, 22 марта в больнице Светлого женщине проводили плановую операцию. Во время врачебных манипуляций пенсионерке повредили аорту.