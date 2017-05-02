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15:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец обвиняется в зверском убийстве 77-летней бабушки

Вину в содеянном он признал и сообщил следователям СК, что с бабушкой он постоянно ссорился.

Нижегородец обвиняется в зверском убийстве 77-летней бабушки.

По данным регионального СУ СК России, трагедия произошла 29 апреля 2017 года в квартире дома на пр. Гагарина Нижнего Новгорода.

По версии следствия, 29-летний мужчина нанес своей бабушке более 70 ударов ножом. Пенсионерка скончалась на месте. После совершенного злоумышленник покинул место преступления.

Утром 30 апреля тело погибшей обнаружила жена подозреваемого, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемому предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал и сообщил следователям СК, что с бабушкой он постоянно ссорился, так как потерпевшая предъявляла ему претензии по любому поводу и корила его за любые действия. В тот вечер его жена и дети находились у тещи, а он в ходе очередной ссоры с бабушкой не выдержал и совершил убийство.

В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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