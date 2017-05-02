Сын экс-главы РГА на Закарпатье пытался незаконно вывезти $ 400 тыс за границу, — Москаль

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделал губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

По его словам, в понедельник вечером пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену — 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска «Солотвино — Сигет Мармацией».

При осмотре автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 000 американских долларов, спрятанных под запасным колесом. Вопреки таможенным правилам деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию.

24-летний Михаил Йовдий — это сын Василия Йовдия, руководителя партии «Единый центр» в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации.

Москаль добавил, что сам автомобиль Maserati был куплен в то время, когда Василий Йовдий руководил Тячевским районом.

Губернатор отметил, что незадекларированные 400 000 долларов скорее всего будут конфискованы в госбюджет Румынии.

«Напоследок вопрос — кто поверит, что наши таможенники не заметили 400000 долларов под запасным колесом? Лично я не верю, потому поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь их к ответственности» , — добавил Москаль.

Напомним, что г олова Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обнародовал данные по выплате заработной платы за январь — февраль этого года в органах местного самоуправления на Закарпатье. Некоторые чиновники начисляют себе премии в 300−500% и получают, работая в деревне, по 35 000 гривен.