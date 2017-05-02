На Среднем Урале грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину
В Свердловской области на 95 километре третьего пикета перегона «Каменск-Уральский — Кунавино» грузовой поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину.
В Свердловской области на 95 километре третьего пикета перегона «Каменск-Уральский — Кунавино» грузовой поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Происшествие произошло вчера вечером. Женщина шла вдоль железнодорожных путей в габарите движения поезда. На сигналы машиниста она не среагировала.
Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, опрашивают сотрудников локомотивной бригады, устанавливают и опрашивают очевидцев, близких родственников, а также проводят