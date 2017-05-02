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15:56 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

В Свердловской области на 95 километре третьего пикета перегона «Каменск-Уральский — Кунавино» грузовой поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Происшествие произошло вчера вечером. Женщина шла вдоль железнодорожных путей в габарите движения поезда. На сигналы машиниста она не среагировала.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, опрашивают сотрудников локомотивной бригады, устанавливают и опрашивают очевидцев, близких родственников, а также проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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