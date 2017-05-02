На Среднем Урале грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Происшествие произошло вчера вечером. Женщина шла вдоль железнодорожных путей в габарите движения поезда. На сигналы машиниста она не среагировала.