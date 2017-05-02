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15:55 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области в лобовом столкновении двух иномарок пострадали шесть человек

В Челябинской области столкнулись две иномарки. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести, одна девушка скончалась в больнице.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП произошло 1 мая на 2 километре автодороги Пласт — Кочкарь — Демарино. Жительница поселка Бреды, управляя автомашиной «Хундай», в которой находилось четыре пассажира, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ниссан», в которой ехала супружеская пара. От удара «Хундай» перевернулся.

В результате ДТП девушка — пассажир автомашины Хундай, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении. Остальные пострадавшие госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

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