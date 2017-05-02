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18:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавшего жителя Приангарья нашли мертвым в лесу под Иркутском

Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве без вести пропавшего жителя поселка Плишкино Иркутского района. Тело погибшего сегодня утром, 2 мая, было обнаружено в лесном массиве между поселками Миловиды и Пивовариха. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть полиции обратился житель поселка Плишкино Иркутского района, сообщивший в том, что уехавший от него на автомобиле родственник на протяжении нескольких часов не выходит на связь, при этом домой так и не вернулся. Последовательно отрабатывая, в том числе и так называемую криминальную версию случившегося, сотрудники полиции вскоре получили сигнал о вероятном местонахождении транспортного средства, оборудованного различными противоугонными устройствами и средствами двухсторонней связи с автовладельцем.

«Чтобы разыскать иномарку, полицейские детально обследовали свыше 200 дачных владений, расположенных в районе Плишкинского тракта. Обходя третье по счету садоводство, сотрудники заметили молодого человека, занимавшегося разборкой автомобиля Toyota без государственных номеров. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где вскоре признался в преступлении», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации причиной убийства стали внезапно возникшие неприязненные отношения.

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