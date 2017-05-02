В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в двойном убийстве на Бебеля

Как ранее писал УралПолит.Ru, днем 20 апреля в подъезде многоэтажного дома, расположенного по улице Бебеля, обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти.

Спустя сутки стражи порядка вышли на след и задержали одного из подозреваемых, причастного к преступлению, которым оказался 24-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что 20 апреля он совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки в подъезде многоэтажки на улице Бебеля. Совместно с ними находился житель данного дома — мужчина 1970 года рождения. При этом в компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли мужчине несколько ударов руками и ногами, пытались душить, а затем ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один гражданин 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм он скончался», — рассказали УралПолит.Ru в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

После кровавой разборки злоумышленники скрылись с места преступления, прихватив с собой два мобильных телефона первой жертвы. Через неделю после задержания первого подозреваемого был пойман и его подельник — 25-летний неработающий бомж.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По факту смерти второго участника конфликта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».