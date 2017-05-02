Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Избитого Кличко высмеяли после нокдауна
Киев: Booking.com изменил данные о принадлежности Крыма
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Хурадо подарил «Барселоне» победу
СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на Калинина
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16:11 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в двойном убийстве на Бебеля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов задержан второй подозреваемый в двойном убийстве, произошедшем в микрорайоне Заречный.

Как ранее писал УралПолит.Ru, днем 20 апреля в подъезде многоэтажного дома, расположенного по улице Бебеля, обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти.

Спустя сутки стражи порядка вышли на след и задержали одного из подозреваемых, причастного к преступлению, которым оказался 24-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что 20 апреля он совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки в подъезде многоэтажки на улице Бебеля. Совместно с ними находился житель данного дома — мужчина 1970 года рождения. При этом в компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли мужчине несколько ударов руками и ногами, пытались душить, а затем ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один гражданин 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм он скончался», — рассказали УралПолит.Ru в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

После кровавой разборки злоумышленники скрылись с места преступления, прихватив с собой два мобильных телефона первой жертвы. Через неделю после задержания первого подозреваемого был пойман и его подельник — 25-летний неработающий бомж.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По факту смерти второго участника конфликта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в двойном убийстве на Бебеля
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
У Китая появились претензии к российскому мёду
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Расширение семейства Lada Vesta: свежие новости У седана скоро должна появиться очень дорогая версия, а универсалы (обычный и кросс) готовятся встать на конвейер
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
14 новых лайфхаков для вашей кухни
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь