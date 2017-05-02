Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Избитого Кличко высмеяли после нокдауна
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Реал» примет «Атлетико» в первом матче полуфинала ЛЧ
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В известном алкомагазине Екатеринбурга продавали «незамерзайку» с метанолом

Покупатели жалуются на резкий запах покупаемой стеклоомывающей жидкости в магазинах сети.

В Екатеринбурге оштрафовали алкогольный магазин «Пивко» за продажу стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола. Предприятие оштрафовали на десятки тысяч рублей, сообщили корреспонденту «АиФ-Урал» в региональном Роспотребнадзоре во вторник, 2 мая.

Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на основе одной из жалоб покупателя продукции, продаваемой в магазине на Санаторной, 4, стеклоомывающей жидкости «Irbis».

«В ходе административного расследования был установлен факт продажи данной продукции без документов, подтверждающих безопасность продукции», — сообщила корреспонденту «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Как показали лабораторные исследования, в составе стеклоомывающей жидкости был обнаружен метанол, который представляет угрозу для здоровья и жизни человека. В результате продукции в магазине изъяли, а заведение оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что незамерзающая жидкость продается в сети магазинов «Пивко» по достаточно бросовой цене. Так, один из потенциальных покупателей жидкости рассказал корреспонденту «АиФ-Урал», что в прошедший зимний сезон покупал в одном из магазинов сети «незамерзайку» по бросовой цене: «Чуть ли не за 100 рублей! И очень удивлялся, что она так сильно и резко пахнет прямо в машине!».

Метанол — опасная бесцветная жидкость для жизни и здоровья человека. Действие его паров выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения.

В декабре 2016 года в Иркутске массово отравились метанолом 76 человек после употребления так называемых «фунфыриков», содержащих метиловый спирт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Березовый сок бесценен: в чем польза и как собирать
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
У Китая появились претензии к российскому мёду
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Расширение семейства Lada Vesta: свежие новости У седана скоро должна появиться очень дорогая версия, а универсалы (обычный и кросс) готовятся встать на конвейер
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь