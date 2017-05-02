В известном алкомагазине Екатеринбурга продавали «незамерзайку» с метанолом

В Екатеринбурге оштрафовали алкогольный магазин «Пивко» за продажу стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола. Предприятие оштрафовали на десятки тысяч рублей, сообщили корреспонденту «АиФ-Урал» в региональном Роспотребнадзоре во вторник, 2 мая.

Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на основе одной из жалоб покупателя продукции, продаваемой в магазине на Санаторной, 4, стеклоомывающей жидкости «Irbis».

«В ходе административного расследования был установлен факт продажи данной продукции без документов, подтверждающих безопасность продукции», — сообщила корреспонденту «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Как показали лабораторные исследования, в составе стеклоомывающей жидкости был обнаружен метанол, который представляет угрозу для здоровья и жизни человека. В результате продукции в магазине изъяли, а заведение оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что незамерзающая жидкость продается в сети магазинов «Пивко» по достаточно бросовой цене. Так, один из потенциальных покупателей жидкости рассказал корреспонденту «АиФ-Урал», что в прошедший зимний сезон покупал в одном из магазинов сети «незамерзайку» по бросовой цене: «Чуть ли не за 100 рублей! И очень удивлялся, что она так сильно и резко пахнет прямо в машине!».

Метанол — опасная бесцветная жидкость для жизни и здоровья человека. Действие его паров выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения.

В декабре 2016 года в Иркутске массово отравились метанолом 76 человек после употребления так называемых «фунфыриков», содержащих метиловый спирт.