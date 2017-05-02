В Челябинской области пьяный мужчина выстрелил из охотничьего ружья в витрину магазина

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 1 мая. В полицию обратилась владелица магазина, которая рассказала о повреждении окон в виде двух сквозных отверстий. По сообщению заявительницы, перед повреждением окон она услышала сильный хлопок.

«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, территорию места происшествия оцепили. Сотрудники полиции установили, что повреждение окна произошло в результате выстрела из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра патроном с картечью», — сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался 28-летний житель города, который из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил с балкона своей квартиры.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.