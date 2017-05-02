В Челябинской области пьяный мужчина выстрелил из охотничьего ружья в витрину магазина
В Снежинске пьяный местный житель выстрелил с балкона в витрину магазина из гладкоствольного охотничьего ружья.
В Снежинске пьяный местный житель выстрелил с балкона в витрину магазина из гладкоствольного охотничьего ружья.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Инцидент произошел днем 1 мая. В полицию обратилась владелица магазина, которая рассказала о повреждении окон в виде двух сквозных отверстий. По сообщению заявительницы, перед повреждением окон она услышала сильный хлопок.
«На место происшествия немедленно прибыла
Полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался 28-летний житель города, который из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил с балкона своей квартиры.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.