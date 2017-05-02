В Уфе одну из основных улиц затопило холодной водой
Потоп случился на улице Зорге.
Потоп случился на улице Зорге.
В Уфе, недалеко от Южного автовокзала, затопило крупный участок дороги.
Утечка воды случилась у жилого дома по адресу Зорге, 14. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». Очевидцы сообщают, что авария случилась примерно в час дня.
Позже ситуацию прокомментировали в
— Наши специалисты выехали на место сразу после звонка в дежурную часть. Ремонтные работы мы планируем провести без отключения водоснабжения ближайших домов. Ситуация находится под нашим контролем, — рассказали в