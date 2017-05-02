В Уфе одну из основных улиц затопило холодной водой

В Уфе, недалеко от Южного автовокзала, затопило крупный участок дороги.

Утечка воды случилась у жилого дома по адресу Зорге, 14. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». Очевидцы сообщают, что авария случилась примерно в час дня.