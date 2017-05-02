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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе одну из основных улиц затопило холодной водой

Потоп случился на улице Зорге.

В Уфе, недалеко от Южного автовокзала, затопило крупный участок дороги.

Утечка воды случилась у жилого дома по адресу Зорге, 14. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». Очевидцы сообщают, что авария случилась примерно в час дня.

Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Уфаводоканала».

— Наши специалисты выехали на место сразу после звонка в дежурную часть. Ремонтные работы мы планируем провести без отключения водоснабжения ближайших домов. Ситуация находится под нашим контролем, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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