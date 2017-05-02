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16:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Центр Перми затопило горячей водой

Коммунальная авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Крисанова.

Центр краевой столицы затопило горячей водой. Коммунальная авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Крисанова. Фото и видео происшествия пермяки обсуждают в социальных сетях.

Уже возникли шуточные предположения, что в Перми начал работать фонтан или в городе появились горячие источники. Некоторые удивляются, почему идёт именно горячая вода — на улице жарко. Горячую вода надо было зимой пускать.

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