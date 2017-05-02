В Нижегородской области совершил жесткую посадку летательный аппарат

Сегодня около 15.00 самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку вблизи деревни Сысоевка Богородского района Нижегородской области.

Об этом «РГ» сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

— Какого типа летательный аппарат, пока уточняем, — объяснил Дмитрий Захаров. — На борту находился один человек, он жив. Подробности ЧП выясняются.

На место трагедии выехали следователи.