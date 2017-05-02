В Полтаве в центре города мужчину избили за замечание

Сообщается, что мужчина сделал замечание компании, отдыхавшей возле памятника Гоголю. Возникла драка, в результате которой мужчина, сделавший замечание, был сильно избит.

«Об избиении полтавчанина полиции стало известно от врача реанимационного отделения 1-й городской больницы. 36-летнего мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ранами лица и туловища», — сказано в сообщении.

В настоящее время лица, причастные к избиению полтавчанина, установлены. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.