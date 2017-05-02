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17:10 (мск), источник: Pro Город Самара

Появилось видео момента ДТП с 14 машинами в Жигулевске

В результате произошедшего 8 из 23 пассажиров автобуса получили различные травмы, но госпитализация потребовалась только одному человеку.

Один из участников массового ДТП, произошедшего 27 апреля на 967 км трассы М-5 «Урал» в Жигулевске, запечатлел на свой видеорегистратор момент столкновения фуры с 12 автомобилями и вахтовым автобусом. Видео появилось в группе «Тольятти».

По версии полицейских, причиной аварии стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате произошедшего 8 из 23 пассажиров автобуса получили различные травмы, но госпитализация потребовалась только одному человеку.

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