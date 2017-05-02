Появилось видео момента ДТП с 14 машинами в Жигулевске
В результате произошедшего 8 из 23 пассажиров автобуса получили различные травмы, но госпитализация потребовалась только одному человеку.
В результате произошедшего 8 из 23 пассажиров автобуса получили различные травмы, но госпитализация потребовалась только одному человеку.
Один из участников массового ДТП, произошедшего 27 апреля на 967 км трассы М-5 «Урал» в Жигулевске, запечатлел на свой видеорегистратор момент столкновения фуры с 12 автомобилями и вахтовым автобусом. Видео появилось в группе «Тольятти».
По версии полицейских, причиной аварии стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате произошедшего 8 из 23 пассажиров автобуса получили различные травмы, но госпитализация потребовалась только одному человеку.