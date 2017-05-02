Появилось видео момента ДТП с 14 машинами в Жигулевске

Один из участников массового ДТП, произошедшего 27 апреля на 967 км трассы М-5 «Урал» в Жигулевске, запечатлел на свой видеорегистратор момент столкновения фуры с 12 автомобилями и вахтовым автобусом. Видео появилось в группе «Тольятти».