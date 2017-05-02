Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Туапсе
Наземная система предупредила об угрозе столкновения российского «Боинга-737» и австрийского самолета Embraer в небе над черноморским побережьем Кубани.
Наземная система предупредила об угрозе столкновения российского «Боинга-737» и австрийского самолета Embraer в небе над черноморским побережьем Кубани.
«Лайнеры благополучно разлетелись», — отметил источник агентства «Интерфакс». Инцидент произошел
Сближение произошло недалеко от Туапсе.
Российский «Боинг-737» совершал рейс Москва — Сочи. Австрийский Embraer летел из Вены в Краснодар.