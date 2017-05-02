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17:36 (мск), источник: Югополис

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Туапсе

Наземная система предупредила об угрозе столкновения российского «Боинга-737» и австрийского самолета Embraer в небе над черноморским побережьем Кубани.

«Лайнеры благополучно разлетелись», — отметил источник агентства «Интерфакс». Инцидент произошел из-за не сработавших бортовых систем предупреждения, добавил он.

Сближение произошло недалеко от Туапсе.

Российский «Боинг-737» совершал рейс Москва — Сочи. Австрийский Embraer летел из Вены в Краснодар.

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