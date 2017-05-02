В Воронеже водителя «Мерседеса», сбившего насмерть пенсионерку, арестовали на 2 месяца

В Воронеже полицейские возбудили уголовное дело на водителя, сбившего насмерть на переходе пожилую женщину. Мужчину подозревают в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, 30 апреля около 19:10 на бульваре Победы 84-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Там её сбил 41-летний водитель «Мерседес Бенц».

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. Автомобилиста задержали на месте ДТП. Сейчас назначили медицинскую, судебную автотехническую и трассологическую экспертизы.