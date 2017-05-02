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18:20 (мск), источник: Volga News

В аэропорту Курумоч задержан вылет авиарейса Самара — Анталья

В пятницу, 28 апреля, в назначенное по расписанию время — 0:50 из аэропорта Курумоч не вылетел самолет А-321 рейса NWS 1871 Самара — Анталья авиакомпании «Северный ветер», сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Как пояснил помощник прокурора, на самолете должны были отправиться в путь 183 пассажира, среди которых 34 ребенка. Борт вылетел по маршруту в 3:20 с опозданием на два часа 30 минут.

Как пояснил Максим Ворошилов, на прошлой неделе в Курумоче также были задержаны вылеты двух рейсов авиакомпании «Оренбуржье».

Так, 26 апреля, в 21:06, в Оренбург из Самары с задержкой в четыре часа 41 минуту вылетел самолет Л-410 с семью пассажирами на борту. А 26 апреля, в 17:56, с опозданием на пять часов 31 минуту из Самары в Казань отправился Л-410 с 14 пассажирами, который по расписанию должен был вылететь в 12:10.

Как пояснил Максим Ворошилов, в каждом случае обеспечением пассажиров задержанных рейсов в Курумоче занимались представители авиакомпаний. По предварительным данным, причиной задержек стали поздние прибытия в аэропорт Курумоч этих воздушных судов.

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