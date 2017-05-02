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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске уборщица обворовывала доверчивых хозяев

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД столицы задержали 60-летнюю несудимую жительницу Минского района, которая устраивалась на работу уборщицей в частные дома, а затем систематически похищала имущество хозяев. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По совету приятельницы 65-летняя минчанка, проживающая по улице Поставской, решила воспользоваться услугами женщины по уборке дома за определенную плату. Работой она была довольна, однако через некоторое время стала замечать пропажу денег и вещей: предметов гигиены, косметики, элементов декора и т. д. «Полагаясь на свою забывчивость и невнимательность, женщина больше года не допускала мысли о том, что ее обворовывают. В конце февраля 2017 года ей позвонила знакомая, по совету которой была нанята уборщица, и сообщила, что тоже начала замечать пропажу вещей», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Было установлено, что уборщица систематически обворовывала не только последнюю работодательницу, но и еще двух клиенток. При обыске в ее квартире было обнаружено имущество потерпевших лиц: обувь, одежда, бытовая техника (фены, плойки), сумки, книги и т. д.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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