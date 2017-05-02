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18:09 (мск), источник: АиФ Калининград

Возле детской площадки в парке Калининграда обнаружили мину

Позже выяснилось, что это была учебно-имитационная мина.

Очевидцы сообщили об обнаружении в парке «Южном» Калининграда предмета, похожего на противотанковую мину. Опасная находка располагалась в непосредственной близости от детской игровой площадки, сообщили в пресс-службе кправления Росгвардии по Калининградской области.

В дежурную часть сообщение об обнаружении поступило 30 апреля.

«Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии незамедлительно выехала на место обнаружения предмета. В результате осмотра установлено, что это была учебно-имитационная мина УИТМ-60. Она не представляет опасности для окружающих», — сообщили в ведомстве.

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