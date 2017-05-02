Возле детской площадки в парке Калининграда обнаружили мину

Очевидцы сообщили об обнаружении в парке «Южном» Калининграда предмета, похожего на противотанковую мину. Опасная находка располагалась в непосредственной близости от детской игровой площадки, сообщили в пресс-службе кправления Росгвардии по Калининградской области.

В дежурную часть сообщение об обнаружении поступило 30 апреля.