Возле детской площадки в парке Калининграда обнаружили мину
Позже выяснилось, что это была
Позже выяснилось, что это была
Очевидцы сообщили об обнаружении в парке «Южном» Калининграда предмета, похожего на противотанковую мину. Опасная находка располагалась в непосредственной близости от детской игровой площадки, сообщили в
В дежурную часть сообщение об обнаружении поступило 30 апреля.
«Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии незамедлительно выехала на место обнаружения предмета. В результате осмотра установлено, что это была