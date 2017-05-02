В Анапе подросток за рулем чужой машины сбил 8-летнюю девочку

Краснодар. 2 мая — Новая Кубань. По предварительным данным, 16-летний юноша взял машину знакомой и отправился кататься по городу. На одной из улиц несовершеннолетний водитель сбил переходившую дорогу 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с места аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.



В отношении парня составили административный протокол за вождение без прав. Против владельца автомобиля завели административное расследование по ч. 3 ст. 12.7 о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав.



По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.