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18:02 (мск), источник: Новая Кубань

В Анапе подросток за рулем чужой машины сбил 8-летнюю девочку

ДТП произошло еще 29 апреля.

Краснодар. 2 мая — Новая Кубань. По предварительным данным, 16-летний юноша взял машину знакомой и отправился кататься по городу. На одной из улиц несовершеннолетний водитель сбил переходившую дорогу 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с места аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении парня составили административный протокол за вождение без прав. Против владельца автомобиля завели административное расследование по ч. 3 ст. 12.7 о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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