Под Багратионовском лошадь выскочила на дорогу и разбила лобовое стекло «Шкоды»

В районе поселка Славское под Багратионовском произошел инцидент с табуном лошадей, в результате чего оказался поврежден автомобиль «Шкода». Об этом сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Как отмечает администратор группы, табун лошадей внезапно выскочил на проезжую часть — это произошло в ночь на понедельник. «Водитель от бОльшей части коней увернулся, но один-таки запрыгнул на машину», — говорится в сообщении. Животное осталось «на ходу», автомобиль же серьезно пострадал: у него разбито лобовое стекло, помята крыша.