Под Багратионовском лошадь выскочила на дорогу и разбила лобовое стекло «Шкоды»
Животное, в отличие от автомобиля, не пострадало.
Животное, в отличие от автомобиля, не пострадало.
В районе поселка Славское под Багратионовском произошел инцидент с табуном лошадей, в результате чего оказался поврежден автомобиль «Шкода». Об этом сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
Как отмечает администратор группы, табун лошадей внезапно выскочил на проезжую часть — это произошло в ночь на понедельник. «Водитель от бОльшей части коней увернулся, но