Массовое отравление в детском лагере в Удмуртии вызвано вирусом

В свою очередь пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщает, что детей, у которых нет симптомов отравления, начали отправлять домой. «Ситуация с детьми под контролем. Сейчас здоровые дети отправляются домой. Республика помогает с билетами на стыковочные рейсы и поезда», — говорится в сообщении.

«У тех, чьи анализы готовы, — вирусная диарея», — сказала Гузнищева. Она отметила, что на данный момент госпитализированы 66 человек, из них пятеро взрослых, но обследование еще идет.

Более 40 участников школьного чемпионата «Что? Где? Когда?» отравились в Удмуртии

«Всех отъезжающих снаряжают методичками и необходимым в дорогу», — отмечается в пресс-релизе.

Госпитализированным в ижевские больницы подросткам оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на вторник в детском лагере «Дружба» под Ижевском произошло массовое отравление подростков, которые принимали участие в чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?», который проходил с 30 апреля и должен был закончиться 3 мая.

Пресс-служба администрации Ижевска сообщала, что всего за медпомощью обратились 65 человек. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии заявляло, что детей в лагерь было завезено гораздо больше расчетной численности.

По данным организаторов, всего госпитализировано 54 человека, в их числе только один взрослый.

Управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).