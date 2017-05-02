Командир экипажа рассказал, что произошло на рейсе Москва-Бангкок

В больнице тайской столицы остаются 11 россиян, пострадавших в результате турбулентности на рейсе «Аэрофлота» Москва-Бангкок. Четверых выписали у оставшихся больных — переломы различной степени тяжести. Восьмерых прооперировали. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, сообщает Вести.ru.

Сегодня командир экипажа Александр Рузов рассказал, что же произошло с самолетом. По его словам, авиалайнер находился в зоне турбулентности 15 секунд. Но пилоту удалось вернуть самолет на нужную траекторию.

По словам Александра Рузова, причиной ЧП стала так называемая «турбулентность ясного неба». Ее невозможно спрогнозировать и определить с помощью приборов, поэтому экипаж не смог предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места и пристегнуть ремни.



Сообщается, что за штурвалом находился опытный экипаж — у командира воздушного судна налет свыше 23 тысяч часов, у второго пилота — свыше 10,5 тысячи часов.