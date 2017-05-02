Командир экипажа рассказал, что произошло на рейсе Москва-Бангкок
Авиалайнер находился в зоне турбулентности 15 секунд.
Авиалайнер находился в зоне турбулентности 15 секунд.
В больнице тайской столицы остаются 11 россиян, пострадавших в результате турбулентности на рейсе «Аэрофлота»
Сегодня командир экипажа Александр Рузов рассказал, что же произошло с самолетом. По его словам, авиалайнер находился в зоне турбулентности 15 секунд. Но пилоту удалось вернуть самолет на нужную траекторию.
По словам Александра Рузова, причиной ЧП стала так называемая «турбулентность ясного неба». Ее невозможно спрогнозировать и определить с помощью приборов, поэтому экипаж не смог предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места и пристегнуть ремни.
Сообщается, что за штурвалом находился опытный экипаж — у командира воздушного судна налет свыше 23 тысяч часов, у второго пилота — свыше 10,5 тысячи часов.
Напомним, 1 мая в аэропорту тайской столицы совершил аварийную посадку самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс