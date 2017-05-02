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18:54 (мск), источник: 365info.kz

Командир экипажа рассказал, что произошло на рейсе Москва-Бангкок

Авиалайнер находился в зоне турбулентности 15 секунд.

Источник: 365info.kz

В больнице тайской столицы остаются 11 россиян, пострадавших в результате турбулентности на рейсе «Аэрофлота» Москва-Бангкок. Четверых выписали у оставшихся больных — переломы различной степени тяжести. Восьмерых прооперировали. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, сообщает Вести.ru.

Сегодня командир экипажа Александр Рузов рассказал, что же произошло с самолетом. По его словам, авиалайнер находился в зоне турбулентности 15 секунд. Но пилоту удалось вернуть самолет на нужную траекторию.

По словам Александра Рузова, причиной ЧП стала так называемая «турбулентность ясного неба». Ее невозможно спрогнозировать и определить с помощью приборов, поэтому экипаж не смог предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места и пристегнуть ремни.

Сообщается, что за штурвалом находился опытный экипаж — у командира воздушного судна налет свыше 23 тысяч часов, у второго пилота — свыше 10,5 тысячи часов.

Напомним, 1 мая в аэропорту тайской столицы совершил аварийную посадку самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва-Бангкок. Во время полета лайнер попал в так называемую воздушную яму. Казахстанцев среди пострадавших нет.

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