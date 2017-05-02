Метро: движение по второй линии закрывали из-за постороннего в тоннеле

Поезда перестали ходить около 18:10, как сообщали очевидцы, на станциях линии за это время скопилось множество людей.

«Движение поездов по Автозаводской линии восстановлено», — говорится в сообщении метрополитена.

По информации метро, причина остановки движения поездов по линии — проникновение постороннего лица в тоннель на станции «Партизанская».