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19:16 (мск), источник: Sputnik.by

Метро: движение по второй линии закрывали из-за постороннего в тоннеле

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Движение составов на второй линии Минского метрополитена восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе столичной подземки.

Поезда перестали ходить около 18:10, как сообщали очевидцы, на станциях линии за это время скопилось множество людей.

«Движение поездов по Автозаводской линии восстановлено», — говорится в сообщении метрополитена.

По информации метро, причина остановки движения поездов по линии — проникновение постороннего лица в тоннель на станции «Партизанская».

Ранее в пресс-службе метро сообщили, что сейчас идет выяснение обстоятельств произошедшего. При этом известно, что ограничивался также доступ пассажиров на станцию «Автозаводская».

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