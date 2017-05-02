Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
В небе над Кубанью чуть не столкнулись самолеты из Москвы и Вены
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Игра престолов»: что пишут в Испании о дерби в Лиге чемпионов
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
19:19 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько «стоит» пройти растаможку в Молдове: детали утренних обысков

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы предоставил детали утренних обысков, которые проводились по многим адресам, в том числе на таможне.

Источник: Sputnik.md

«Сотрудник внутреннего таможенного поста при таможенном управлении Кишинева и еще 5 таможенных брокеров подозреваются в пассивной коррупции и организации схемы по вымогательству денег у экономических агентов», — сообщили в НАЦ.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о систематическом сборе с бизнесменов, которые растамаживают импортные товары, денежных средств в качестве платы за ускорение процедуры прохождения границы, не проведения проверки ввозимых грузов и/или за присвоение неправильных тарифных позиций по ряду категорий товаров, выгодных бизнесменам.

«Прейскурант» находчивых дельцов выглядел следующим образом:

ускорение начала процедуры растаможки — 200−500 леев; отсутствие проверки ввозимых грузов — от 150 до 500 евро; присвоение неправильных тарифных позиций по ряду категорий товаров — до трех тысяч евро.

По данным следствия, в большинстве случаев денежные средства требовались и передавались через таможенных брокеров.

Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией провели сегодня 12 обысков по многим адресам. Речь идет о таможенных брокерах, сотрудниках внутреннего таможенного поста № 3 при таможенном управлении Кишинева, а также экономических агентах. Прокуроры искали документы и предметы, которые связаны с уголовным делом, черную бухгалтерию, в которой содержится информация об услугах и денежных средствах, преданных в качестве оплаты за «протекцию» таможенных инспекторов, бланки официальных документов, штампы, клише и т. д.

«По данному делу офицеры НАЦ допросили в качестве подозреваемых 6 человек, все они находятся на свободе. За совершение подобных преступление действующее законодательство предусматривает до 10 лет тюрьмы», — отметили в НАЦ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Радостная новость для водителей: топливо подешевеет
В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель
Повестка из военкомата может стать электронной
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву в литовский суд
Франсуа Фийон объявил об уходе из политики
У Китая появились претензии к российскому мёду
В России появится еще один платежный сервис
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь