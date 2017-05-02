Сколько «стоит» пройти растаможку в Молдове: детали утренних обысков
КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы предоставил детали утренних обысков, которые проводились по многим адресам, в том числе на таможне.
КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы предоставил детали утренних обысков, которые проводились по многим адресам, в том числе на таможне.
«Сотрудник внутреннего таможенного поста при таможенном управлении Кишинева и еще 5 таможенных брокеров подозреваются в пассивной коррупции и организации схемы по вымогательству денег у экономических агентов», — сообщили в НАЦ.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о систематическом сборе с бизнесменов, которые растамаживают импортные товары, денежных средств в качестве платы за ускорение процедуры прохождения границы, не проведения проверки ввозимых грузов и/или за присвоение неправильных тарифных позиций по ряду категорий товаров, выгодных бизнесменам.
«Прейскурант» находчивых дельцов выглядел следующим образом:
ускорение начала процедуры растаможки — 200−500 леев; отсутствие проверки ввозимых грузов — от 150 до 500 евро; присвоение неправильных тарифных позиций по ряду категорий товаров — до трех тысяч евро.
По данным следствия, в большинстве случаев денежные средства требовались и передавались через таможенных брокеров.
Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией провели сегодня 12 обысков по многим адресам. Речь идет о таможенных брокерах, сотрудниках внутреннего таможенного поста № 3 при таможенном управлении Кишинева, а также экономических агентах. Прокуроры искали документы и предметы, которые связаны с уголовным делом, черную бухгалтерию, в которой содержится информация об услугах и денежных средствах, преданных в качестве оплаты за «протекцию» таможенных инспекторов, бланки официальных документов, штампы, клише
«По данному делу офицеры НАЦ допросили в качестве подозреваемых 6 человек, все они находятся на свободе. За совершение подобных преступление действующее законодательство предусматривает до 10 лет тюрьмы», — отметили в НАЦ.