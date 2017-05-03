Судебные приставы забрали Mercedes у воронежца с 3 млн рублей долга

Судебные приставы Советского районного отдела Воронежа изъяли Mercedes-Benz GL500 у горожанина в уплату исполнительного сбора 3 млн рублей, транспортного налога в 300 тыс. рублей и 73 штрафов в ГИБДД на 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ФССП по Воронежской области во вторник, 2 мая.

Правоохранители выяснили, что у горожанина есть автомобиль Mercedes-Benz GL500, который мужчина скрывал. Один из приставов заметил припаркованную иномарку, когда шел в аптеку по дороге домой.

Должник пришел в отдел судебных приставов и взял квитанцию на оплату через несколько дней после того, как машину забрали на эвакуаторе. По состоянию на 2 мая неизвестно, погашены ли долги, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ФССП по Воронежской области.