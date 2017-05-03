Судебные приставы забрали Mercedes у воронежца с 3 млн рублей долга
Пристав заметил машину должника по пути в аптеку.
Пристав заметил машину должника по пути в аптеку.
Судебные приставы Советского районного отдела Воронежа изъяли
Правоохранители выяснили, что у горожанина есть автомобиль
Должник пришел в отдел судебных приставов и взял квитанцию на оплату через несколько дней после того, как машину забрали на эвакуаторе. По состоянию на 2 мая неизвестно, погашены ли долги, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
До этого у воронежца уже забирали недвижимость и автомобиль