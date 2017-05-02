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19:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в Одессе

Оперативники Службы безопасности Украины во вторник провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта. Она проведена с задействованием спецподразделения «Альфа».

Источник: "РИА Новости" Украина

В пресс-службе СБУ заявили, что задержана группа местных жителей, «которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций».

Во вторник, 2 мая, в Одессе чтят память жертв трагедии, которая произошла ровно три года назад.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.

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