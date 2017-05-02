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21:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы горит пассажирский автобус

Фото пожара уже опубликовано в социальных сетях.

Сегодня, 2 мая, около остановки «Спортивная» в Уфе сгорел пассажирский микроавтобус. Как сообщают очевидцы, на улице 50 лет СССР загорелся «Форд Транзит» белого цвета. Открытый огонь полыхал несколько минут, черные клубы дыма были видны за несколько километров от центра города.

По словам местных жителей, водителю удалось покинуть салон, информации о пассажирах пока нет. Потушить микроавтобус удалось слишком поздно — машина восстановлению не подлежит.

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