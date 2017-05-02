В центре Уфы горит пассажирский автобус

Сегодня, 2 мая, около остановки «Спортивная» в Уфе сгорел пассажирский микроавтобус. Как сообщают очевидцы, на улице 50 лет СССР загорелся «Форд Транзит» белого цвета. Открытый огонь полыхал несколько минут, черные клубы дыма были видны за несколько километров от центра города.