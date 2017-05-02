Авиация МЧС России потушила крупный пожар в Свердловской области

Использование авиации позволило оперативно ликвидировать крупные очаги горения и не допустить распространения огня в сторону Березовского, отметили в МЧС.

Вертолёт Ми-8 останется дежурить в аэропорту Кольцово и будет применяться как для ликвидации возгораний с воздуха, так и для доставки специалистов лесоохраны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природных пожаров. Также 3 мая на Средний Урал на дежурство встанет самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России.

Решение о передислокации двух единиц авиационной техники в Свердловскую область принято руководством Сибирского регионального центра МЧС России в связи с осложнением обстановки с природными пожарами в уральских регионах.

Группировка авиационных сил МЧС России будет задействована для защиты от огня населённых пунктов. Воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спасательных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу огня для жилья и соцобъектов.

На Урале авиация также будет работать в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Для наибольшей эффективности применения авиационной группировки и раннего обнаружения возникающих очагов природных пожаров активно используются данные космического мониторинга.

При необходимости самолёты и вертолёты МЧС России окажут содействие и населённым пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.