Донецкая фильтровальная станция снова обесточена
Снова обесточена Донецкая фильтровальная станция, причина прекращения энергоснабжения пока не установлена.
Снова обесточена Донецкая фильтровальная станция, причина прекращения энергоснабжения пока не установлена.
Об этом сообщил председатель Донецкой
«Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена», — написал глава области.
Он добавил, что об этом сообщили в украинское представительство в СЦКК.
«Сообщили об этом наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений», — отметил Жебривский.
Он также заверил, что запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.
Напомним, в начале апреля в результате обстрелов прифронтовой Авдеевки Донецкой области снова остановила свою работу Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой город.