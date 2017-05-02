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23:08 (мск), источник: Ipress.ua

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

Снова обесточена Донецкая фильтровальная станция, причина прекращения энергоснабжения пока не установлена.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

«Опять обесточена Донецкая фильтровальная станция. Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена», — написал глава области.

Он добавил, что об этом сообщили в украинское представительство в СЦКК.

«Сообщили об этом наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений», — отметил Жебривский.

Он также заверил, что запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.

Напомним, в начале апреля в результате обстрелов прифронтовой Авдеевки Донецкой области снова остановила свою работу Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой город.

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