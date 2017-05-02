Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Меркель обратилась к Путину с просьбой во время визита в Сочи
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хурадо подарил «Барселоне» победу
СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на Калинина
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
12Бал Met Gala 2017
21:51 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге дотла сгорели три частных дома

В Екатеринбурге сгорели три частных дома. Пожар произошел сегодня вечером — горели два дома на улице Мусоргского и один дом — в переулке Кашинском, пояснили Накануне.RU в службе спасения «СОВА».

«Площадь пожара составила 700 квадратных метров, повреждены 3 частных дома и надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило в 17.52, в 19.25 пожарным удалось локализовать огонь и ликвидировать угрозу его распространения. В тушении пожара задействованы 27 единиц техники и 78 человек. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В преддверии финала Кубка России: статистика за "Локомотивом", но "Урал" пишет свою историю
Песков подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи
Повестка из военкомата может стать электронной
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву в литовский суд
Назван расширенный состав сборной России на ЧМ по хоккею
В России появится еще один платежный сервис
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь