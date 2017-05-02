В Екатеринбурге дотла сгорели три частных дома

«Площадь пожара составила 700 квадратных метров, повреждены 3 частных дома и надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило в 17.52, в 19.25 пожарным удалось локализовать огонь и ликвидировать угрозу его распространения. В тушении пожара задействованы 27 единиц техники и 78 человек. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в службе.