В Екатеринбурге дотла сгорели три частных дома
В Екатеринбурге сгорели три частных дома. Пожар произошел сегодня вечером — горели два дома на улице Мусоргского и один дом — в переулке Кашинском, пояснили Накануне.RU в службе спасения «СОВА».
В Екатеринбурге сгорели три частных дома. Пожар произошел сегодня вечером — горели два дома на улице Мусоргского и один дом — в переулке Кашинском, пояснили Накануне.RU в службе спасения «СОВА».
«Площадь пожара составила 700 квадратных метров, повреждены 3 частных дома и надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило в 17.52, в 19.25 пожарным удалось локализовать огонь и ликвидировать угрозу его распространения. В тушении пожара задействованы 27 единиц техники и 78 человек. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в службе.