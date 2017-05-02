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22:15 (мск), источник: Интерфакс

В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщили во вторник в Минобороны России.

Источник: AP 2017

«Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск», — сказали в Минобороны РФ.

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«Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков», — сказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение.

«Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно», — сообщили в Минобороны.

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные советники в Сирии готовят операции правительственной армии и обеспечивают ее разведывательной информацией.

20 апреля Минобороны РФ сообщало о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова. Офицер выполнял задачи по подготовке подразделения сирийской армии и не допустил прорыва террористов в жилой городок.

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