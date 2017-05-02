В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник

«Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск», — сказали в Минобороны РФ.

Российский военный погиб в Сирии в результате нападения боевиков

«Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков», — сказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение.

«Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно», — сообщили в Минобороны.

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные советники в Сирии готовят операции правительственной армии и обеспечивают ее разведывательной информацией.

20 апреля Минобороны РФ сообщало о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова. Офицер выполнял задачи по подготовке подразделения сирийской армии и не допустил прорыва террористов в жилой городок.