В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщили во вторник в Минобороны России.
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщили во вторник в Минобороны России.
«Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск», — сказали в Минобороны РФ.
«Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков», — сказали в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение.
«Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно», — сообщили в Минобороны.
26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ
20 апреля Минобороны РФ сообщало о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова. Офицер выполнял задачи по подготовке подразделения сирийской армии и не допустил прорыва террористов в жилой городок.