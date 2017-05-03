В Уфе в парке вандалы опять разбили светильники

Между тем, не прошло еще и недели с тех пор, как светильники были восстановлены после предыдущего акта вандализма.

По сообщению мэрии, только в первом квартале 2017 года в Уфе официально были зафиксированы уже больше 300 случаев вандализма в городских скверах и парках. Неизвестные хулиганы повредили светильники, урны, информационные таблички, остановочные комплексы и т. д. В общей сложности ущерб от таких хулиганских поступков только за три первых месяца текущего года превысил 2 млн 200 тысяч рублей.

По всем фактам вандализма были составлены протоколы и направлены в правоохранительные органы. Ведется поиск хулиганов.