В Уфе в парке вандалы опять разбили светильники
2 мая стало известно, что неизвестные вандалы вновь повредили малые светильники, смонтированные вдоль береговой линии пруда в парке имени Ивана Якутова.
2 мая стало известно, что неизвестные вандалы вновь повредили малые светильники, смонтированные вдоль береговой линии пруда в парке имени Ивана Якутова.
Между тем, не прошло еще и недели с тех пор, как светильники были восстановлены после предыдущего акта вандализма.
По сообщению мэрии, только в первом квартале 2017 года в Уфе официально были зафиксированы уже больше 300 случаев вандализма в городских скверах и парках. Неизвестные хулиганы повредили светильники, урны, информационные таблички, остановочные комплексы
По всем фактам вандализма были составлены протоколы и направлены в правоохранительные органы. Ведется поиск хулиганов.