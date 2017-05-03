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07:00 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области крупный поселок из-за пожара остался без электричества

В поселке Медведевка Кусинского района Челябинской области почти 2 тыс. человек остались без света из-за аварии на линии электропередач. Прекращение подачи электричества возникло в результате пожара на линии «Таганай — Медведевка», сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Челябэнерго».

«Без электроснабжения остались жители посёлка — это 1842 человека, а также несколько социально значимых объектов. Сейчас две аварийно-восстановительные бригады Златоустовских электрических сетей находятся на месте и ликвидируют технологическое нарушение. Энергетики обеспечены всеми необходимыми материалами.

В течение нескольких часов специалисты филиала «Челябэнерго» планируют запитать социально-значимые объекты от дизель-генераторов.

Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения жителей поселка Медведевка по нормальной схеме — 16.00 3 мая", — отметили в компании.

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