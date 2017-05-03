В Челябинской области крупный поселок из-за пожара остался без электричества
В поселке Медведевка Кусинского района Челябинской области почти 2 тыс. человек остались без света
В поселке Медведевка Кусинского района Челябинской области почти 2 тыс. человек остались без света
«Без электроснабжения остались жители посёлка — это 1842 человека, а также несколько социально значимых объектов. Сейчас две
В течение нескольких часов специалисты филиала «Челябэнерго» планируют запитать
Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения жителей поселка Медведевка по нормальной схеме — 16.00 3 мая", — отметили в компании.