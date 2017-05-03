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01:57 (мск), источник: Интерфакс

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы, число пострадавших уточняется, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«По адресу улица Оршанская 2/21 происходило загорание в квартире на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 30 кв м. Один человек погиб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из огня спасено 20 человек. «В результате возгорания есть пострадавшие, их число уточняется», — отметил источник.

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