Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

«По адресу улица Оршанская 2/21 происходило загорание в квартире на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 30 кв м. Один человек погиб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из огня спасено 20 человек. «В результате возгорания есть пострадавшие, их число уточняется», — отметил источник.