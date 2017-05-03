На западе Москвы при столкновении такси с фурой погибли три человека

Авария произошла на 56-м километре МКАД. По предварительным данным, такси Ford опасно маневрировало и столкнулось с фурой Scania.

Все три человека, которые находились в легковой машине, погибли.

На место происшествия прибыли пожарные, спасатели, работники ГИБДД и скорой помощи.

16 апреля спорткар Maserati на полном ходу врезался в столб в центре Москвы и сгорел. Водитель автомобиля погиб.